Идея передать Киеву ядерное оружие является безответственной и предлагается людьми, плохо осознающими реальность. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, с подобными инициативами на Западе выступают анонимно — их делают люди, "которые не чувствуют ни толики ответственности".

Песков также заявил, что уходящая администрация США идет по пути дальнейшей эскалации на Украине, а это дает повод для беспокойства, сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что сама угроза передачи ядерного оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Последствия такого шага, по словам политика, очевидны.

Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что уходящий президент США Джо Байден "зол", так как его "предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, над ним смеется весь мир". В связи с этим бизнесмен предупредил о рисках использования Байденом "красной кнопки".