Вооруженные силы России заняли населенный пункт Копанки в Харьковской области. Об этом во вторник, 26 ноября, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как сообщает ведомство в ежедневной сводке в своем Telegram-канале, Копанки освободили подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, в качестве посла представляющий Украину в Лондоне, заявил украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский испугался ответа России на применение западных дальнобойных ракет вглубь российской территории — это "полезный результат".