Позиция Российской Федерации после испытаний "Орешника" очень четко была озвучена президентом страны. Страны коллективного Запада услышали высказанные Владимиром Путиным тезисы, не сомневается пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом, по словам Пескова, в Кремле с обеспокоенностью констатируют, что уходящая администрация США продолжает идти по пути дальнейшей эскалации на Украине. Представитель Кремля прокмментировал высказывание координатора Белого дома Джона Кирби.

Кирби впервые после недельного молчания подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и соседним регионам – якобы, в целях самообороны. В то же время, по словам координатора Белого дома, администрация Байдена изменила руководство по возможностям применения ATACMS для ударов по конкретным видам целей, передает РИА Новости.