Минобороны раскрыло детали атаки на Запорожскую АЭС

Российская система противовоздушной обороны уничтожила два беспилотника ВСУ на подлете к Запорожской атомной электростанции. Еще один украинский дрон подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны России уточнили детали атаки на АЭС.

В военном ведомстве напомнили, что за истекшие сутки ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали дронами город-спутник ЗАЭС Энергодар и его окрестности. В результате провокации незначительные повреждения получило административное здание.

По данным Минобороны, персонал электростанции работает в штатном режиме. Сотрудники обслуживают объекты и отслеживают радиоактивную обстановку. Пострадавших в результате атаки нет.