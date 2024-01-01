В России заработает новый механизм распределения лимитов на семейную ипотеку

Лимиты на выдачу семейной ипотеки еще остались, несмотря на их исчерпание у отдельных банков.

Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в Минфине России. Лимит на 2025 год будет увеличен на 2,4 триллиона рублей, с этого года осталось еще 390 миллиардов рублей.

Кроме того, ведомство разработало новый механизм распределения лимитов, он заработает с 15 декабря 2024 года. Его суть заключается в том, что банки получат автоматическую возможность выдавать кредиты при наличии объема неиспользованных лимитов.

25 ноября Сбербанк остановил выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по государственной программе.

На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% годовых сохранятся, проблем для реализации программы нет.