Администрации президента России ничего не известно о желании акционеров или "Газпрома" продать газопровод "Северный поток-2". Такое заявление сделал во вторник, 26 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что "не слышал, чтобы все акционеры выступали за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры энергетической".

Песков заявил, что ему "также неизвестно о желании "Газпрома" инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединённых Штатов Америки", сообщает "Интерфакс".

Ранее немецкое движение Stoppt die Sanktionen заявило, что ответственность киевского режима за диверсию на "Северных потоках" очевидна, а потому Украина должна выплатить Германии компенсацию за подрыв газопроводов.

Между тем бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что отказ от российского газа стал ударом по экономике Германии. Она также подчеркнула, что не жалеет о том, что вопреки воле Вашингтона одобрила строительство газопровода "Северный поток-2".