Российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS) — его лишат золотой и бронзовой медалей, завоеванных на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

Как сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit, в суде сочли убедительными выводы антидопингового комитета CAS об аномалиях, выявленных в биологическом паспорте спортсмена.

В качестве наказания Устюгов дисквалифицирован на четыре года, а его спортивные результаты с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14 аннулируются.

В октябре сообщалось, что российского боксера Виталия Поветкина отстранили от боев по подозрению в допинге. Однако для спортсмена это особой роли не сыграет, поскольку он уже не выступает на ринге, уйдя в политику.

Между тем генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт пригрозил, что спортсмены, которые поедут в Россию на Игры дружбы, не смогут в дальнейшем участвовать в Олимпиадах. Он объяснил это тем, "что называлось принципом взаимности".