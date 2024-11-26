Россиянам в Грузии посоветовали избегать мест скопления людей

Опасности для российских туристов в Грузии нет. Обстановка в республике остается спосокойной, сообщили в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

Тем не менее, дипломаты рекомендуют российским гражданам в Грузии воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. В особенности это касается мест проведения демонстраций и акций протеста – хотя текущее политическое противостояние непосредственной опасности для российских туристов не представляет, заявили в дипмиссии "Известиям".

Протесты из-за результатов парламентских выборов продолжаются в Грузии практически месяц. По состоянию на вечер 25 ноября обращений граждан России с информацией о каких-либо инцидентах в связи с массовыми политическими акциями не зафиксировано.