Цыбульский рассказал Путину о развитии Архангельской области

Удвоить добычу алмазов планирует Архангельская область. Ее доля на внутреннем рынке может составить 40 процентов. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский на встрече в Кремле.

Регион успешно преодолел последствия санкций и переориентировал свою экономику. Специалисты обнаружили одно из крупнейших месторождений йодных вод и запускают производство этого микроэлемента. Благодаря созданию особой экономической зоны в Арктике, территории опережающего развития и новых предприятий безработица упала до исторического минимума. На очереди - несколько масштабных проектов в области строительства.