Цыбульский рассказал Путину о развитии Архангельской области

Удвоить добычу алмазов планирует Архангельская область. Ее доля на внутреннем рынке может составить 40 процентов. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский на встрече в Кремле.
Регион успешно преодолел последствия санкций и переориентировал свою экономику. Специалисты обнаружили одно из крупнейших месторождений йодных вод и запускают производство этого микроэлемента. Благодаря созданию особой экономической зоны в Арктике, территории опережающего развития и новых предприятий безработица упала до исторического минимума. На очереди - несколько масштабных проектов в области строительства.
Путин: У вас стройка развивается в целом очень успешно, но все-таки проблема аварийного жилья остается достаточно острой. В несколько раз доля аварийного жилья больше, чем в других регионах Российской Федерации.
Цыбульский: Сегодня уже время пришло, конечно, людей переселять. И в этой связи я тоже хотел бы обратить внимание, что в новой редакции национального проекта в части федерального проекта по переселению людей из ветхого и аварийного жилья очень важно не исключать все столицы субъектов из этого процесса. Сегодня такая инициатива есть, но я бы все-таки предложил подходить к этому дифференцированно.
Путин: Конечно.
Цыбульский: Исходя из всех обстоятельств, которые есть. Мы очень активно развиваем все те инструменты, которые есть, – и масштабные инвестиционные проекты, и комплексное развитие территорий. Но тот градостроительный потенциал, который у нас есть, он конечен, и в целом мы всё равно не сможем обеспечить переселение всех людей, проживающих в аварийном жилье, только за счёт этих инструментов.
Путин: Не забывайте об этом. Мы сейчас ещё раз поподробнее поговорим.