Великобритания пообещала не отправлять на Украину своих военных

Великобритания не планирует отправлять на Украину своих военнослужащих для участия в боевых действиях. Об этом заявил во вторник, 26 ноября, министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.

Как отметил политик в интервью газете La Repubblica, в Лондоне "ясно заявляли", что готовы продолжать поддерживать украинцев, особенно в том, что касается подготовки военнослужащих. Однако направлять на Украину своих бойцов Великобритания не собирается.

При этом Лэмми обошел молчанием тему вероятного появления на Украине британских частных военных компаний, как и возможного ввода на украинскую территорию британского миротворческого контингента.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна быть готова отправить вооруженные силы на Украину. По утверждению прибалтийского политика, это необходимо, чтобы поддержать любое мирное соглашение, предложенное избранным президентом США Дональдом Трампом.

При этом британский министр обороны Джон Хили подчеркивал, что украинский конфликт вошел в критическую фазу, при этом "глобальные угрозы усиливаются".