Зюганов предложил сделать 21 ноября Днем "Орешника"

В России 21 ноября может стать праздником под названием День "Орешника" в честь новейшей российской ракетной системы среднего действия. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы.

По словам политика, которого цитирует РИА Новости, "21 ноября скоро назовут "День "Орешника", и вам придется за это голосовать". Других подробностей на этот счет он не привел.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что оружия, подобного "Орешнику", нет больше ни у кого в мире, как нет и систем ПРО и ПВО, способных ему противостоять. Создателей этой ракетной системы глава государства пообещал представить к наградам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что заранее о планах запуска "Орешника" знал лишь очень узкий круг людей, поскольку это был "абсолютно засекреченный процесс". Спикер Кремля признался, что и он сам узнал о новой системе постфактум.