Ракетами ATACMS по России фактически бьют Соединенные Штаты. Боевики ВСУ технически лишь могут нажать на кнопку пуска, заявила бывший офицер разведуправления Пентагона Ребекка Коффлер.

Коффлер уточнила в эфире американского ТВ, что только американский персонал и американские спутники могут произвести нацеливание систем вооружения. Лишь военные США могут обеспечить правильную траекторию полета ракеты, уничтожение нужной цели, фактическое боевое поражение.

Офицер подчеркнула, что именно поэтому со стороны Москвы прозвучали заявления о том, что США и цели в Европе теперь находятся под прицелом. По словам Коффлер, Россия и США сегодня де-факто находятся в состоянии войны.