В Литве назвали возможную причину крушения самолета DHL

Крушение самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте. Об этом заявил во вторник, 26 ноября, сотрудник генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис.

По словам Урбелиса, данные навигации и видеозаписи, а также разъяснения генерального комиссара и специалистов о том, что инцидент произошел при приземлении, подтверждают, что "самолет не упал или еще что-то".

Специалист допустил, что авария случилась из-за того, что "технические возможности приема были плохими" или "какие-то помехи появились в самолете, может быть, из-за какой-то халатности". Расследование о возможном теракте "в настоящее время не ведется", сообщает РИА Новости.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ходе расследования авиакатастрофы с самолетом DHL в Вильнюсе нельзя допустить нагнетание темы возможного саботажа. Но, в то же время, по словам политикаы, исключать такую версию нельзя.

Утром 25 ноября стало известно, что самолет Boeing 737 немецкой компании по перевозкам DHL потерпел крушение на улице Жирню недалеко от аэропорта Вильнюса. Высказывалось предположение, что причиной крушения мог стать взрыв аккумуляторов, которые перевозил лайнер.

Der Spiegel писала, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок не исключает возможность "гибридной атаки" в Литве — по ее мнению, возможен вариант "преднамеренного крушения" самолета, это "подчеркивает, в какое время мы живем".

Американские власти подтвердили, что сотрудничают с Литвой в расследовании авиакатастрофы, а также заявили об отсутствии оснований обвинять Россию в диверсии или теракте в связи с крушением самолета DHL.