Зона для зрителей и гастропрограмма: каким будет каток на ВДНХ в этом сезоне

26 ноября в Москве открылся самый большой каток – на ВДНХ.

Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, одновременно могут кататься почти пять тысяч человек, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Каток будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00. Ознакомиться с сеансами и приобрести билеты можно тут.

Новинки этого года - открытые трибуны для зрителей, с которых можно будет любоваться ледовым шоу.

В зоне отдыха работают кафе и рестораны. Здесь посетители смогут попробовать блюда из разных регионов. В рамках проекта "Гастрономическая карта России" известные повара покажут свое мастерство и проведут кулинарные мастер-классы.

Торжественное открытие зимнего сезона на катке пройдет 29 ноября с 18:00 до 22:00 и 30 ноября с 19:00 до 22:00. Вход по билетам на каток. Ожидается выступление артистов.