Минсельхоз России заинтересовался выращиванием бананов

Россия по примеру Казахстана задумывается о выращивании бананов. Такое заявление сделала во вторник, 26 ноября, российский министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Глава Минсельхоза рассказала, что Казахстан уже начал выращивать бананы в теплицах. Лут не исключила, что, "может, мы тоже к этому придем", хотя "не знаю пока, зачем".

Министр признала, что "пока эквадорский банан стоит дешевле". Тем не менее, "все же меняется", а потому Минсельхоз допускает эксперименты с технологиями и в выращивании бананов, цитирует Оксану Лут "Интерфакс".

В августе в России было зафиксировано общее снижение цен на плодоовощную продукцию. В частности, бананы, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), подешевели на 2%.

Однако зимой возникли трудности с эквадорскими бананами. Россельхознадзор временно запрещал их поставки, ссылаясь на выявление биологической угрозы. Затем ведомство сняло эмбарго "под гарантии службы Эквадора".