Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в Курской области.

Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в Минобороны России. Противник предпринял атаки в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику противника в 15 населенных пунктах Курской области и в семи населенных пунктах Сумской области.

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 250 человек и более 20 единиц военной техники. Двое всушников сдались в плен. За все время боевых действий на курском направлении противник лишился более 35 760 военнослужащих и более 3,2 тысячи военной техники.