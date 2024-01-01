Британского дипломата выслали из России за ложные данные в документах

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации. Как сообщили в Федеральной службе безопасности, дипломат указал ложные данные о себе при въезде в Россию.

ФСБ установила, что Прайор сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе 2024 года. При получении разрешения на въезд в Россию британец нарушил российское законодательство, намеренно указав ложные данные. Кроме того, спецслужба выявила в его действиях признаки разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

МИД России лишил Уилкса Эдварда Прайора аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, передает "Интерфакс".