Стас Михайлов вышел в свет и сразил своим видом

В этом году один из самых успешных и востребованных артистов отечественной эстрады Стас Михайлов отметил юбилей. Популярному певцу исполнилось 55 лет, но кто даст?! В последнее время исполнитель выглядит все моложе благодаря тому, что тщательно следит за своей внешностью. Артист отрастил густую гриву, сделал модную стрижку бороды, начал стильно и молодежно одеваться.

Вот и появившись на мероприятии "Эх, разгуляй!", Стас Михайлов сразил публику наповал. Певец предстал перед журналистами в эффектном образе, изюминкой которого стали ботинки на каблуках и с клыками. В Сети бурно отреагировали на появление артиста. По мнению комментаторов, Михайлов так молодится, что ему не дашь больше 40 лет.

Говорят, певец старается соответствовать своей супруге Инне. Жена Стаса тщательно следит за собой: она соблюдает режим питания, регулярно заглядывает в кабинет косметолога, стильно одевается, выбирает подходящие аксессуары. В Сеть супруга Михайлова регулярно выкладывает свежие фотографии и видео, на которых часто запечатлен и сам исполнитель. Поклонники считают пару одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.