Губернатор Приморья опроверг переход на новую должность

Глава Приморского края Олег Кожемяко во вторник, 26 ноября, опроверг слухи о своем скором уходе с поста губернатора региона на новую должность.

В эфире телепередачи "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" политик подчеркнул, что "глупостям не надо верить". Он отметил, что в крае еще достаточно работы для него.

Ранее президент решил сменить главу Коми. Прежний руководитель республики Владимир Уйба стал первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России.

Уйбу сменил Ростислав Гольдштейн, ранее занимавший должность губернатора Еврейской автономной области. Руководить ЕАО российский лидер назначил Марию Костюк, которая до того возглавляла управление по работе с регионами фонда "Защитники Отечества".

Юрий Слюсарь с должности главы Объединенной авиастроительной корпорации перешел на пост губернатора Ростовской области, а участника спецоперации и экс-мэра Краснодара Евгения Первышова сделали врио главы Тамбовской области.