Джо Байден расплакался на публике из-за слов жены

В Белом доме состоялся прощальный ужин Джо Байдена. Напомним, что 5 ноября в США состоялись президентские выборы, в ходе которых победу одержал республиканец Дональд Трамп. Что касается Джо Байдена, то после провальных дебатов с Трампом, действующий американский лидер снял свою кандидатуру, вместо него Демократическую партию представляла Камала Харрис.

В рамках прощального ужина супруга Джилл выступила перед публикой, трогательно высказавшись в адрес Джо Байдена. Она вспомнила годы работы мужа, включая его пребывание на посту президента последние четыре года.

"То, что я наблюдала на протяжении более 40 лет, невероятно. Джо, то, что ты сделал за последние четыре года, захватывает дух", - заявила Джилл, обращаясь к супругу.

Тот не справился с эмоциями и расплакался у всех на глазах, передает Daily Mail.

Примечательно, что на ужине по какой-то причине не присутствовала Камала Харрис. Ходят слухи, что после провала на президентских выборах между ней и действующим американским лидером возникли проблемы в отношениях.