Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку покушения на главу Новокаховского округа Виталия Гуру. Об этом во вторник, 26 ноября, рассказали местные власти.

Как уточняется в сообщении, мишенями покушения являлся не только Гура, но также его заместитель Максим Новак и еще несколько сотрудников местной администрации.

ВСУ пытались убить российских госслужащих с применением боевых дронов. Чудом никто из них не пострадал, хотя автомобили были серьезно повреждены, цитирует сообщение администрации ТАСС.

В октябре сообщалось, что взрывное устройство сработало в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Мужчина погиб.

Между тем представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен рассказал, почему всемирная организация не реагирует на покушения киевского режима на российских политиков и журналистов. По словам де Виллена, Москва якобы "не предоставляет доступ" в регионы, где были совершены преступления.