Британских военных шокировали условия учений в Лапландии

Британские военные пожаловались на ужасные условия, в которых проводятся в финской Лапландии артиллерийские учения. При температуре -15°C подданные Его Величества испытали "культурный шок", заявил замкомандира 19-го артиллерийского полка майор Дэвид Мортимер.

Как пишет издание UK Defence Journal, учения проводились в "экстремальных" арктических условиях. Британские подразделения впервые развернули шведскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer. Также они задействовали недавно полученные контрбатарейные радиолокационные системы Taipan.

Почти 3,6 тысячи военнослужащих из США, Великобритании, Швеции, Эстонии и других стран альянса участвуют в артиллерийских маневрах, местом проведения которых выбран крупнейший в Северной Европе полигон Роваярви в Лапландии. Учения Lightning Strike 24 начались 4 ноября и продлятся до 28 ноября.