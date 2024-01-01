"Вайб" стал словом 2024 года

Портал "Грамота.ру" назвал словом уходящего 2024 года существительное "вайб" (256 баллов), что означает атмосферу, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации.

В тройку лидеров также вошли "скуф" (229 баллов) - мужчины старше 35 лет без целей в жизни, а также "прилет" (124 балла) - в контексте военных действий удар одиночного снаряда.

"Это были "прилет", "скуф" и "вайб": зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда", - объяснил ТАСС руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко.

В экспертном голосовании приняли участие более 400 филологов со всей страны.

Ранее британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года "brat". Это прилагательное с недавних пор приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения к жизни.