"Прекращайте фигней заниматься": Буйнов отреагировал на тревожную новость о раке

С самого утра российские СМИ взбудоражены новостью, что якобы популярному певцу Александр Буйнову присвоили паллиативный статус. Это значит, что никакое лечение уже не может помочь в борьбе с онкологическим заболеванием. Супруга артиста оперативно отреагировала на известие, заявив, что это неправда. Вышел на связь и сам Александр Буйнов.

"Вот так проснешься утром дома, вернувшись ночью после выступления на очередном концерте, откроешь ленту – а там такое… Ребята, прекращайте фигней заниматься. Будьте здоровы!" - написал в своем официальном телеграм-канале популярный исполнитель.

Он посоветовал журналистам внимательнее просматривать его аккаунты в социальных сетях, где почти каждый день появляется свежая информация о нем. Например, два месяца назад вышел клип на его новую песню "Я спел и свеж". Несмотря на борьбу с раком и паллиативное лечение, 74-летний Александр Буйнов весьма активен: его гастрольный график расписан практически на полгода вперед, передает телеграм-канал SHOT.