За последние три дня Вооруженные силы Украины нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Так, 23 ноября пять ракет ATACMS американского производства были запущены в район населенного пункта Лотаревка. Три из них были уничтожены боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", две достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

25 ноября семь ракет ATACMS были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна достигла цели, ударив по аэродрому Курск-Восточный. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

Также Минобороны предъявило фотографии сбитых ракет, отметило, что контролирует обстановку и готовит ответные действия.

Ранее бывший офицер разведуправления Пентагона Ребекка Коффлер сообщила, что ракетами ATACMS по России фактически бьют Соединенные Штаты. Боевики ВСУ технически лишь могут нажать на кнопку пуска. По ее словам, только американский персонал и американские спутники могут произвести нацеливание систем вооружения. Лишь военные США могут обеспечить правильную траекторию полета ракеты, уничтожение нужной цели, фактическое боевое поражение.