Посла Великобритании в России вызвали в МИД

Посла Великобритании в России Найджела Кейси вызвали в МИД. Поводом стала информация о том, что второй секретарь политотдела дипмиссии Уилкс Прайор вел разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности нашей страны. Он лишен аккредитации и должен покинуть Россию в двухнедельный срок.

К действиям Лондона сейчас - особое внимание наших спецслужб, ведь он один из главных сторонников Киева, который продолжает накачивать Украину вооружением и призывает остальные европейские страны наращивать военную помощь ВСУ.

Репортаж Александра Панюшкина.