Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Магистральные улицы"

Изменения коснутся территории площадью 1,6 га рядом со станцией метро "Полежаевская". Вместо устаревших объектов построим многофункциональный офисный центр с подземным паркингом, отделениями банков, кафе и магазинами. Запланированы также работы по благоустройству и озеленению участка. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий.

Кстати, городская программа комплексного развития территорий отметила четырехлетие. Программа, которая начиналась с реорганизации части бывшей промзоны Октябрьское поле, за эти годы выросла до 236 проектов. Вместе с инвесторами город построит свыше 50 миллионов квадратных метров недвижимости и почти 200 школ и детских садов.

Ранее стало известно, что около двух миллионов километров недвижимости возведут на территории бывшей промзоны "Силикатные улицы" в ближайшие десять лет. Здесь уже построены жилой комплекс, школа и детский сад. А в районах Черемушки, Коньково и Обручевский планируют возвести больше миллиона квадратных метров недвижимости: жилье, офисы, социальные объекты и общественные пространства. Закончат этот большой проект к 2030 году.