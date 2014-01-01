Бывшего главу Bank of China приговорили к смерти за взятки

Суд в КНР приговорил бывшего партсекретаря и председателя совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ к смертной казни за коррупцию и незаконную выдачу кредитов. Якобы он получил взятки на сумму около 121 миллионов юаней (это 16,8 миллионов долларов). Кроме того, суд постановил пожизненно лишить Лю Ляньгэ политических прав и конфисковать все незаконно полученные активы в пользу государства

Но есть нюанс. Приговор будет исполнен только через два года. Но и после этого смертная казнь вряд ли состоится - приговор заменят на пожизненное заключение, если за это время осужденный не совершит иные преступления, отмечает ТАСС.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".

К слову, в Японии суд оправдал гражданина, 46 лет ожидавшего казни. Уголовный процесс против Хакамады начался в 1966-м. Тогда в доме крупного бизнесмена вспыхнул сильный пожар. Погибла вся семья. Экспертиза установила: супруги и их дети были жестоко убиты. Подозрение пало на Ивао Хакамаду. Бывший профессиональный боксер на допросах признался во всем: в убийстве, в краже денег, в поджоге. В то, что эти признания выбивали, суд не поверил. Хакамаду приговорили к смертной казни.

Но защита не сдавалась. В 2014-м адвокатам удалось доказать: ДНК настоящего преступника не совпадает с ДНК осужденного. А это означает только одно: следствие могло сфабриковать улики. Верховный суд решил провести повторное разбирательство. Сам Хакамада на слушаниях уже не присутствовал. Десятилетия ожидания собственной казни нанесли тяжелый урон его психике. Мужчина провел в одиночной камере смертников дольше всех в мире - 46 лет. В итоге его оправдали.