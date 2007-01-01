Поргина рассказала, как живет без Караченцова: "Просыпаясь, целую его фотографию"

27 октября Николаю Караченцову исполнилось бы 80 лет. Однако прославленного артиста не стало в 2018 году. Последние годы тяжело дались актеру, который в 2007 году попал в страшную автомобильную аварию. Однако неизменно рядом с ним находилась супруга, актриса Людмила Поргина, которая ради мужа задвинула собственную карьеру.

"До сих пор не понимаю, как без него живу. Все время с ним разговариваю. Просыпаясь, целую фотографию. На даче всюду висят его портреты, и мне кажется, как будто Коля рядом. Не могу отказаться от его тепла, любви, энергетики", - призналась вдова Караченцова в новом интервью.

Однако Людмила Поргина старается не унывать. Она помогает внукам, путешествует, работает. Часто снимается на телевидении в качестве приглашенного гостя в различных ток-шоу. А в честь 80-летия Николая Караченцова всей семьей провели теннисный турнир его имени (актер любил этот вид спорта), а также представили спектакль "Письма любви" в Центре Булгакова, передает "Мир новостей".