Цены на новостройки в ближайшее время снизятся

В скором времени следует ожидать падения цен на квартиры в новостройках. Как рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, жилье уже начало дешеветь, так как более 60% квартир в новостройках не продано. Поэтому компании будут регулировать ситуацию, в том числе скидками, чтобы обеспечивать финансовый поток, передает телеграм-канал SHOT.

Основная задача сейчас — держать коридор в части роста цен на строительные ресурсы: стройматериалы, перевозки, стоимость рабочей силы, отметил Файзуллин.

Ранее эксперты назвали девять российских городов с подешевевшими новостройками. Это Мурманск (-9%), Грозный (-7,9%), Сочи (-4,7%), Севастополь (-3,8%), Омск (-1%), Краснодар (-0,9%), Сургут (-0,7%), Улан-Удэ (-0,6%) и Астрахань (-0,3%).