МИД России ввел санкции против членов правительства Великобритании

Сегодня, 26 ноября, МИД России обнародовал санкции против членов правительства Великобритании, депутатов британского парламента, журналистов The Times и Daily Mail, им запрещен въезд в Россию.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, сказано, что решение было принято в ответ на "непрекращающуюся агрессивную антироссийскую риторику властей Великобритании, системно вводимые Лондоном против нашей страны нелегитимные односторонние ограничения, а также бездумную политику руководства этой страны" по поддержке Украины.

Ранее Великобритания ввела санкции против российского общественного движения "Юнармия" и начальника его главштаба Никиты Нагорного. Кроме того, в санкционный пакет, кроме "Юнармии", вошли еще девять физических и юридических лиц, которые связаны с государственными молодежными организациями. Британские власти обвинили их в "систематических попытках идеологической обработки" украинских детей. Попавшим под санкции запрещен въезд в Соединенное Королевство.