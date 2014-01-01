"Это дело хорошее": актриса Елена Валюшкина высказалась о новом браке

Елена Валюшкина была дважды замужем. Ее первым мужем стал Леонид Фомин, который был преподавателем будущей актрисы. Брак продержался более десяти лет. Во второй раз Валюшкина вышла замуж за актера Александра Яцко. В этом браке на свет появились сын Василий и дочь Мария. Однако в 2014 году стало известно о разводе пары.

Сейчас о личной жизни Елены Валюшкиной ничего неизвестно. Актриса предпочитает не распространяться на эту тему, однако не скрывает, что к браку относится положительно.

"Это дело хорошее. Если поступит достойное предложение, я буду его рассматривать", - отметила актриса.

Елена Валюшкина пользуется популярностью у мужчин, знаки внимания принимает охотно и от новых знакомств не бежит.

"Ухаживают, конечно. И я эти ухаживания принимаю. И знаки внимания принимаю. А почему нет? Знаки внимания — дело хорошее... Мне кажется, если мужчина захочет познакомиться с женщиной, он найдет, как это сделать", - рассуждает артистка.

Валюшкина отметила, что она публичный человек, и кто угодно может узнать, где она работает и гле бывает. К тому же в социальных сетях, которые ведет артистка, она регулярно сообщает о своих гастролях и перемещениях, поэтому потенциальному возлюбленному будет легко ее найти, передает lady.mail.ru.