Мишустин: России необходимо ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций

России необходимо ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций, а также строительство новых АЭС и ГЭС. Об этом заявил глава кабмина на стратегической сессии, посвященной повышению энергетической и ресурсной эффективности.

Сейчас практически треть всего объема потребления энергии в стране приходится на топливно-энергетический комплекс. По мнению премьера, следует как можно быстрее отказаться от использования устаревших процессов и оборудования. Так, сейчас ведется перевод котельных на более экономичные виды топлива, а в новых регионах восстанавливают инфраструктуру.

Серьезный прогресс достигнут в использовании альтернативных и возобновляемых источников энергии. Важно, чтобы растущие потребности бизнеса, экономики и социальной сферы были обеспечены необходимыми ресурсами в полном объеме.