Мишустин: России необходимо ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций

России необходимо ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций, а также строительство новых АЭС и ГЭС. Об этом заявил глава кабмина на стратегической сессии, посвященной повышению энергетической и ресурсной эффективности.
Сейчас практически треть всего объема потребления энергии в стране приходится на топливно-энергетический комплекс. По мнению премьера, следует как можно быстрее отказаться от использования устаревших процессов и оборудования. Так, сейчас ведется перевод котельных на более экономичные виды топлива, а в новых регионах восстанавливают инфраструктуру.
Серьезный прогресс достигнут в использовании альтернативных и возобновляемых источников энергии. Важно, чтобы растущие потребности бизнеса, экономики и социальной сферы были обеспечены необходимыми ресурсами в полном объеме.
"Президентом поставлена задача поэтапного сокращения энергоемкости валового внутреннего продукта. Иными словами – снижения использования ресурсов на единицу продукции. Это создает дополнительные возможности для увеличения выпуска товаров и услуг. Не только производственные площадки, инженерные сети зданий, но и транспортные средства, городские автобусы, дорожная инфраструктура – все это должно соответствовать самым жестким требованиям к потерям электричества и тепла", - подчеркнул Михаил Мишустин.