В Таганроге пьяная мать зверски избила своих 6-месячных близнецов

Все случилось на пороге алкогольного магазина в Таганроге, куда пьяная мать принесла двух шестимесячных близнецов. Судя по рассказам очевидцев, она не понимала в каком состоянии ее дети, пока подоспевший гражданский муж не взял одного младенца на руки.

"Она себя вела неадекватно, и все время с этими переносками. То на улицу, то ей такси вызвать, то мужу позвонить. К людям приставала. А мы смотрим, что один хныкает, а второй... Я у нее спрашиваю, у тебя все в порядке с детьми? Она - "все в порядке". И сразу пошла-пошла", - рассказывает продавщица.

Детей мать бросила и убежала. Чуть позже 35-летнюю Наталью задержат сотрудники Следственного комитета.

На допросе станут известны страшные подробности. Мать была в четырехдневном запое, празднуя собственный день рождения. Поссорилась с гражданским мужем, выгнала его из дома и ночью избила младенцев. На следующий день она бродила по городу уже с телом ребенка в переноске, его брат-близнец был без сознания. Уголовное дело возбуждено по факту убийства шестимесячного мальчика и покушения на жизнь второго.

Пьющая мать стояла на учете в ПДН как родитель, не исполняющий обязанности. Ее сожитель отсидел 15 лет в тюрьме за убийство. Он тоже любитель спиртного. По словам соседей, у женщины есть еще один ребенок, от которого она отказалась несколько лет назад. Рождение близнецов на образ жизни Натальи не повлияло - запои продолжались и во время беременности, и после родов. Младенцев на время забирали органы опеки, но в итоге вернули обратно матери. Сейчас женщине грозит до 20 лет тюрьмы.