Режим прекращения огня в Ливане может вступить с силу в ближайшее время

Режим прекращения огня в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболла" может вступить с силу в ближайшее время. Премьер-министр еврейского государства в обращении к нации заявил, что уже представил в военном кабинете соответствующий план.

Проект соглашения Бейрут и Тель-Авив обсуждают при посредничестве Вашингтона. Документ предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные будут выведены из Южного Ливана, а "Хезболла" должна переместить свои формирования на 30 километров от границы.

Репортаж Лилии Акиньшиной.