Двадцать два беспилотника ВСУ уничтожены за ночь над шестью регионами России

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. За прошедшую ночь сбито 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 беспилотников ВСУ над территорией Ростовской области. Семь украинских дронов сбито над Белгородской областью, два – над Воронежской. По одному беспилотному летательному аппарату уничтожено над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также написал в Telegram об атаке десятка украинских дронов на регион. По его данным, все цели поражены, пострадавших и разрушений на земле нет.