Российская армия освободила село Копанки в Харьковской области. Это стратегически важный рубеж для продвижения наших войск в районе Сватово и Боровой. Потери ВСУ на этом участке фронта составили более 400 военнослужащих. А всего за сутки на всех направлениях спецоперации уничтожены почти 1700 боевиков.

Ударно отработали по опорному пункту противника расчеты РСЗО "Град" группировки "Восток". Получив координаты, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневую позицию. Стреляли залпами с дистанции более 15 километров. Под массированным прикрытием наши штурмовики заняли важный рубеж.

А на Красноармейском направлении мотострелков и танкистов надёжно защищают от вражеских дронов зенитчики. Расчёты комплекса "Тор-М2" одним боекомплектом могут сбивать до восьми воздушных целей.