Российскую чиновницу оставили без работы из-за безобразной сцены ревности

В Сети распространился видеоролик, на котором женщина, очень похожая на замглавы Гулькевичского района Краснодарского края Олесю Кливцову, избила сотрудницу салона красоты, приревновав к ней супруга. На записи видно, как дама схватила девушку-администратора заведения за волосы, нанесла ей несколько ударов, а затем прижала к стене. В безобразной сцене принял участие и мужчина, который пытался успокоить дебоширку. Та не реагировала на его слова, пока он не взял ее и насильно не увел из салона.

"По факту публикации в сети интернет видео, на котором запечатлена женщина, похожая на первого заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову, назначена служебная проверка, на время которой первый заместитель отстранен от занимаемой должности", - сообщили в администрации района.

Отметим, что видеозапись была сделана камерой, установленной в салоне красоты. Примечательно, что женщина, напавшая на сотрудницу заведения, то и дело требовала от своего спутника, чтобы он убрал камеру, и материлась. По данному факту проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, передает РИА Новости.