Делягин: США ничего кроме угрозы ядерных ударов не отрезвит

Какие меры необходимо предпринять России, если страны НАТО откликнутся на призыв парламентской ассамблеи альянса? И изменится ли внешнеполитическая риторика США после инаугурации Дональда Трампа?

В программе "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политики Михаил Делягин.

"Нужно понимать, что США, которые управляют НАТО, ничего кроме угрозы ядерных ударов по их территории не отрезвит. У этой эскалации есть два рубежа. Первый – мы выключаем свет на Украине, и мы ликвидируем транспортную инфраструктуру Украины", - сказал он.