Талызина поддержала плюнувшего в Богомолова Певцова

О Константине Богомолове давно ходят самые разные разговоры. Режиссер известен своими эпатажными фильмами и театральными постановками. Говорят, многие артисты негативно настроены по отношению к нему. Так, прославленная актриса Валентина Талызина не скрывает своей антипатии.

"Богомолов – похотливый режиссер. Есть деятели, которые занимаются высоким искусством, а все, что делает Константин, – это нижний этаж", - отрезала звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Кроме того, Валентина Талызина поддержала Дмитрия Певцова, назвав его смелым человеком, который может открыто высказывать свое мнение, передает "Абзац".

Ранее известный актер плюнул в Константина Богомолова, заявив, что ни за какие деньги и каким бы гениальным не было кино, не примет участия в проекте, если там будет задействован скандально известный режиссер.

"У него же три творческих принципа: богохульство, мерзость и эпатаж. Собственно говоря, благодаря этому он и вылез, и о нем начали говорить. Культура о нем пишет только потому, что все продается и покупается", - заявил Дмитрий Певцов.