В МВД рассказали о массовых мошеннических взломах iPhone

МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений.

По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok — для этого нужно зайти в чужой Apple ID и ввести данные. После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег, сообщается в официальном Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

К слову, жесткий вариант борьбы с телефонным мошенничеством рассматривает Роскомнадзор. РКН технологически может начать блокировать звонки через мессенджеры, если они будут нарушать требования российского законодательства. В результате таких ограничений мессенджер будет работать, но звонки не пройдут. Основания для такой меры будут дополнительно прорабатываться.