Кристина Асмус вышла в свет с новым возлюбленным

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым предпочитала не афишировать детали своей личной жизни. Однако журналисты вычислили, что у актрисы роман с коллегой Романом Евдокимовым. Влюбленные были вместе порядка полутора лет, но в какой-то момент расстались, причем сделали это мирно и без шумихи.

Сейчас же стало известно, что Кристина снова несвободна. Причем об этом сообщила сама актриса. Она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" снимок, который сопроводила записью, где дала понять, что у нее есть новый любимый мужчина. Она не стала называть его имени, но призналась, что очень счастлива.

И вот теперь журналисты выяснили, что избранником Кристины Асмус стал кинопродюсер Илья Бурец. Вместе пара появилась на премьере сериала "Первый номер", сообщает Woman.ru. Причем влюбленные не собирались демонстрировать свои чувства, однако ушлые папарацци сняли актрису и продюсера вместе, и те уже не стали скрываться и стали позировать прессе вместе, держась за руки.

Отмечается, что среди проектов нового возлюбленного Кристины Асмус значатся такие фильмы и сериалы как "Магомаев", "Нежность", "Эльбрус. Точка невозврата", "Золотое дно", "И снова здравствуйте!" и многие другие.