Накануне, 25 ноября, в Великобритании скончался Джон Альфред Тиннисвуд, который был признан самым старым мужчиной в мире. Ему было 112 лет.

Интересно, что он не придерживался никаких особых правил, чтобы жить как можно дольше. Мужчина считал, что ему просто повезло. По мнению Тиннисвуда, главный совет в сохранении здоровья — соблюдать умеренность, передает Daily Mirror.

Мужчина родился 26 августа 1912 года в Ливерпуле. Женился он в 1942 году, работал бухгалтером до выхода на пенсию в 1972 году, а в 1986 году умерла его жена. 25 сентября 2020 года Джон стал старейшим мужчиной Великобритании. Он получил звание рекордсмена Гиннесса после смерти 29 июня 2024 года 112-летнего политика из Китая Ши Пина.

Его также называли "самым старым ветераном Второй мировой" – он работал бухгалтером, аудитором и логистиком в Королевской армии.

Кстати, ранее самым старым мужчиной в мире был признан венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора. Он умер весной этого года, ему было 114 лет.

Меж тем российские власти продолжают реализацию комплекса мер, направлены на повышение средней продолжительности жизни в России. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что сейчас показатель составляет 73 года, а в перспективе должен достичь 80 лет. Москва добилась еще более существенных успехов в этой области. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что с 2010 года продолжительность жизни москвичей выросла с 74 до 79 лет — это хороший результат.