Дональд Трамп рассматривает вариант проведения прямых переговоров с Ким Чен Ыном. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает Reuters.

По информации агентства, команда Трампа взвешивает возможность прямых переговоров с лидером КНДР в рамках "нового дипломатического толчка", который позволит снизить риск вооруженного конфликта.

По словам осведомленных источников, первоначальная цель Трампа — восстановление базовых взаимодействий межу США и КНДР, но дальнейшие политические цели и их точный график пока не установлены.