Накануне своего визита в Казахстан Владимир Путин поделился видением современного состояния и будущего отношений двух стран

Главное из статьи, опубликованной в газете "Казахстанская правда":

���� Сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям;

���� Партнёрство двух стран опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга;

���� Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы;

����Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев регулярно созваниваются, встречаются и "сверяют часы" по различным вопросам;

���� Товарооборот между двумя странами побил новый рекорд и преодолел планку в 28 миллиардов долларов, а в январе — сентябре текущего года превысил 20 миллиардов долларов;

���� Владимир Путин пригласил президента Токаева и других казахстанских друзей на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне;

���� Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке;

���� Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Республикой Казахстан на благо наших народов.