Морские пехотинцы отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают морские пехотинцы. Первые полки "морских солдат" были сформированы по указу Петра Первого в 1705 году и с тех пор по праву считаются элитой российской армии. Сегодня соединения морской пехоты решают боевые задачи на самых сложных и ответственных направлениях специальной военной операции. А ветераны боевых действий передают полученный опыт новобранцам.

Приказ, который сам выполнял не раз, теперь отдает молодым бойцам. Офицер морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным "Хищник" действительно знает, чему нужно обучать тех, кто только собирается в зону специальной военной операции.

Его называют самым результативным зенитчиком нашей морской пехоты. Словно оправдывая свой позывной, Хищник поражал одну цель за другой. На его счету 2 сбитых беспилотника, 2 вертолета и 5 штурмовых самолетов Су-25 армии ВСУ.

Первый раз зенитно-ракетный комплекс "Игла" взял в руки уже на боевых рубежах, рассказывает офицер. Времени обучаться практически не было. И такую точность удалось наработать только постоянными тренировками.

Среди многочисленных медалей сразу четыре ордена мужества. Парадную форму Оксане теперь приходится готовить для мужа часто. Например, сейчас для открытия выставки об участниках СВО. Музейными экспонатами стали и личные вещи Хищника. Берет морского пехотинца, флаг подразделения, осколки.

Ничто так не помогает достичь боевых успехов, как близкие, которые ждут дома, уверяет Хищник. Оксана не только ждала, но и регулярно собирала и передавала на фронт волонтерскую помощь бойцам.

Сейчас Хищник не только обучает молодых бойцов, но и проводит уроки мужества в школах. Но главное - проходит восстановительное лечение. Поэтому этот свой профессиональный праздник, День морской пехоты, встречает дома с семьёй.