На космодроме Восточный готовятся к новому запуску

На космодроме Восточный в Амурской области готовятся к новому запуску. На стартовом столе устанавливают ракету "Союз" со спутником.

Общую сборку носителя провели накануне. Затем Государственная комиссия одобрила вывоз и установку ракеты. С самого утра космодром засыпает снегом, однако это не помешает намеченным планам.

"Союз" доставит на орбиту радиолокационный спутник дистанционного зондирования, он предназначен для круглосуточного всепогодного наблюдения. Запуск назначен на 30 ноября около часа ночи по московскому времени.