Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана

Сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Об этом заявил Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда" накануне своего очередного государственного визита в Республику. Он начинается сегодня.

Президент отметил, что партнёрство двух стран опирается на традиции дружбы, добрососедства, взаимной помощи. Выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. А народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших экономических партнёров Казахстана.