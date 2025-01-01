Американский предприниматель Илон Маск резко отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса 24 миллиарда долларов на дополнительную военную помощь Украине, а также на пополнение американских запасов вооружений взамен переданных ВСУ.

Как написал Маск в социальных сетях, комментируя тайное обращение Байдена к законотворцам, "это ненормально", сообщает РИА Новости.

Раскритиковала действия Байдена и член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин. Она подчеркнула, что для уходящего президента "Америка на последнем месте", а также пожелала, чтобы поскорее наступило 20 января 2025 года — день инаугурации нового главы государства Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи со стороны США. Он отметил, что собственного оружия Украине "недостаточно, чтобы победить и выжить".

Однако российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что на самом деле нужно Соединенным Штатам — они помогают Украине, чтобы в качестве платы за поддержку забрать себе редкоземельные металлы.