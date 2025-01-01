Орбан назвал условие, при котором 2025 год станет фантастическим

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год станет фантастическим, если конфликт на Украине будет урегулирован.

Как подчеркнул политик в социальных сетях, "мы готовы" к тому, что "2025 станет годом мира".

Наряду с этим венгерский премьер предупредил, что "если Европа продолжит рассматривать свое будущее в контексте войны, это будет иметь очевидные последствия и для Венгрии". С другой стороны, если мировая экономика и мировая политика "повернутся в сторону мира", это также откроет более широкие возможности для венгерской экономики, цитирует Орбана ТАСС.

В начале 2024 года прогноз на предстоящие 12 месяцев пытался дать президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявлял, что мир стоит накануне грандиознейших событий, а год может стать "очень шумным", поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы сделать его "тихим и спокойным".

Между тем британские СМИ опубликовали прогнозы Нострадамуса и Ванги на 2025 год. Французский астролог XVI века писал, что земли Европы будут вовлечены в "жестокие войны", а слепая провидица предупреждала, что грянет третья мировая война на фоне обострения напряженности между Ираном и Израилем.